Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Trickdiebe klauen Handtasche aus Rollator

Hamm-Herringen (ots)

Nachdem sie eine 88-jährige Frau aus Hamm in ein Gespräch verwickelt hatten, stahlen zwei bislang unbekannte Frauen am Mittwoch, dem 18. Juni, deren Handtasche in einem Supermarkt an der Dortmunder Straße.

Die 88-Jährige beabsichtigte gegen 12.15 Uhr einzukaufen, als eine der Frauen sie in gebrochenem Deutsch ansprach. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Handtasche in ihrem Rollator.

Während des Gesprächs kam eine weitere Frau hinzu und nutzte die Ablenkung, um die Handtasche aus dem Rollator zu stehlen.

Die beiden Diebinnen können wie folgt beschrieben werden:

Die Frau, die die Seniorin ansprach, hatte hellbraune Haare und sprach gebrochen Deutsch. Sie war zur Tatzeit mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet. Sie trug Flip-Flops und eine schwarze Umhängetasche.

Die Frau, die die Handtasche aus dem Rollator entwendete, hat blondierte Haare mit einem starken Ansatz. Sie trug eine rosafarbene Bluse und eine blaue Hose. Zudem trug weiße Schuhe und eine grüne Umhängetasche.

Hinweise zum den Unbekannten nimmt die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0 oder unter hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (ds)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell