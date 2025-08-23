PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Rollerfahrer entzieht sich der Verkehrskontrolle

Endlichhofen - Nastätten (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag fiel einer Streife der Polizeiinspektion St. Goarshausen ein mit zwei Personen besetzter Motorroller auf, an welchem offensichtlich kein Kennzeichen angebracht war. Bei Betätigung der polizeilichen Anhaltesignale versuchte sich der Rollerfahrer sodann der Verkehrskontrolle zu entziehen, verunfallte jedoch auf seiner Flucht. Der 18-jährige Fahrer, sowie sein Sozius blieben unverletzt. Im Rahmen der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Rollerfahrer unter dem Einfluss von Drogen stand. Er räumte daraufhin den Konsum von Cannabis ein. Aus diesem Grund wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

