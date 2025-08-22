PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Flucht Parkplatz KFZ-Zulassungsstelle Hachenburg

Hachenburg (ots)

Am Mittwoch, den 20.08.2025 kam es im Zeitraum zwischen 07:45 Uhr und 16:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort auf dem Parkplatz vor der KFZ-Zulassungsstelle der Verbandsgemeinde Hachenburg in der Gartenstraße. Dabei wurde vermutlich durch ein Parkmanöver das Heck eines parkenden PKW beschädigt.

Die Polizeiinspektion Hachenburg bittet um Zeugenhinweise auf den flüchtigen PKW sowie dessen Fahrzeugführer.

Hinweise bitte unter:

Telefon: 02662-9558-0

E-Mail: pihachenburg@polizei.rlp.de

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-9558-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Das könnte Sie auch interessieren