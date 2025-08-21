PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unterschlagung einer Handtasche ***ZEUGEN GESUCHT***

Westerburg (ots)

Am 21.08.2025 kam es gegen 14:08 Uhr zu einer Unterschlagung auf dem Parkplatzes des Kaufland-Supermarktes in Westerburg. Beim Zurückbringen des Einkaufswagens, in den dafür vorgesehenen Unterstand in der Mitte des Kauflandparkplatzes, vergaß die Geschädigte die schwarze Handtasche aus dem Einkaufswagen zu entnehmen. Die Handtasche wurde wenig später im Supermarkt abgegeben. Hier stellte sich jedoch heraus, dass das Bargeld aus dem Geldbeutel fehlte. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Handtasche oder einer Person machen können, die die Handtasche aus dem Einkaufswagen genommen hat, werden gebeten sich bei der Polizei in Westerburg zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Westerburg
02663 9805 0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Polizeidirektion Montabaur
