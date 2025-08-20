Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Motorradfahrerin

Herschbach (ots)

Am Mittwoch, den 20.08.2025 gegen 10:25 Uhr, wurde eine 55-jährige Kradfahrerin bei einem Verkehrsunfall auf der B413 schwer verletzt. Die Fahrerin befuhr die B413 in Fahrtrichtung Dierdorf und kollidierte mit einem Fahrzeug der Straßenmeisterei, dass zur Durchführung von Arbeiten anhielt. Die 55-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine umliegende Klinik geflogen. Der Mitarbeiter der Straßenmeisterei blieb unverletzt.

