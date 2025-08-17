PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw mit schweren Unfallfolgen

Gießen (ots)

Haiger-Offdilln: Am Samstag, 16.08.2025, gg. 18.09 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Gem. dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die L 3442 aus Haiger-Offdilln kommend in Fahrtrichtung Haiger-Dillbrecht. Im Ausgang einer Linkskurve kam der Fahrer der 125'er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Bankette und verlor die Kontrolle über seine Maschine. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer der 125'er und einem Pkw, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Der 16-Jährige wurde durch das Unfallgeschen schwerstverletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Der 37-jährige Pkw Fahrer aus Dillenburg und seine 36-jährige Beifahrerin wurden leichterverletzt, die 5-jährige Tochter im Pkw blieb unverletzt. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden entsprechend in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Die L 3442 musste für ca. 4 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste inkl. eines Rettungshubschraubers, sowie der Polizei waren im Einsatz. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Dillenburg (Tel. 02771-9070) zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren