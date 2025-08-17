Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw mit schweren Unfallfolgen

Gießen (ots)

Haiger-Offdilln: Am Samstag, 16.08.2025, gg. 18.09 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Verkehrsunfall zwischen einem Leichtkraftrad und einem Pkw. Gem. dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades die L 3442 aus Haiger-Offdilln kommend in Fahrtrichtung Haiger-Dillbrecht. Im Ausgang einer Linkskurve kam der Fahrer der 125'er nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Bankette und verlor die Kontrolle über seine Maschine. In der Folge kam es zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrer der 125'er und einem Pkw, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war. Der 16-Jährige wurde durch das Unfallgeschen schwerstverletzt und mit einem RTW in ein Krankenhaus verbracht. Der 37-jährige Pkw Fahrer aus Dillenburg und seine 36-jährige Beifahrerin wurden leichterverletzt, die 5-jährige Tochter im Pkw blieb unverletzt. Der Fahrer und die Beifahrerin wurden entsprechend in ein Krankenhaus eingeliefert. Auf Anordnung der zuständigen Staatsanwaltschaft wurde ein Sachverständiger für Unfallursachenermittlungen mit der Untersuchung des Unfallgeschehens beauftragt. Die L 3442 musste für ca. 4 1/2 Stunden voll gesperrt werden. Zahlreiche Einsatzkräfte der Rettungsdienste inkl. eines Rettungshubschraubers, sowie der Polizei waren im Einsatz. Unfallzeugen werden gebeten sich bei der Polizeistation in Dillenburg (Tel. 02771-9070) zu melden.

