Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Festnetzausfall behoben, Polizeistation Herborn wieder unter der bekannten Festnetznummer erreichbar

Gießen (ots)

Der am Dienstag, 12.08.2025 gg. 10.47 Uhr gemeldete Festnetzausfall konnte behoben werden. Die Polizeistation Herborn ist wieder unter der gewohnten Tel.Nr.:02772/47050 erreichbar.

   C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

