Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Lahn-Dill-Kreis: Festnetzausfall behoben, Polizeistation Herborn wieder unter der bekannten Festnetznummer erreichbar
Gießen (ots)
Der am Dienstag, 12.08.2025 gg. 10.47 Uhr gemeldete Festnetzausfall konnte behoben werden. Die Polizeistation Herborn ist wieder unter der gewohnten Tel.Nr.:02772/47050 erreichbar.
C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )
