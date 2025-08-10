Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Gießen: 35-jährige Zahara Ibrahim aus Pohlheim vermisst

Gießen (ots)

Seit Freitag, 08.08.2025 gg. 15.00 Uhr wird die 35-jährige Zahara Ibrahim aus Pohlheim von ihrer Wohnadresse vermisst. Frau Ibrahim ist ca. 165 cm groß, dünn und hat einen afrikanischen Phänotyp. Sie ist bekleidet mit einem gelb gemusterten Kopftuch und trägt ein gelbes Kleid über einem schwarzen Kleid. Weiterhin führt sie eine schwarze große Ledertasche mit sich. Vermutlich hält sie sich im Stadtgebiet von Gießen oder im Bereich Pohlheim auf. Frau Ibrahim zeigt ein auffälliges Verhalten, in dem sie laute Selbstgespräche führt. Möglicherweise benötigt sie dringend ärztliche Hilfe. Wer hat Zahara Ibrahim gesehen und kann Angaben zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst Gießen unter der Tel.: 0641/7006-6555 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst )

