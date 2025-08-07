Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 14-jährige wieder wohlbehalten zurück

Gießen (ots)

Münzenberg: Die seit Freitag, 01. August 2025 vermisste 14-jährige ist wieder wohlbehalten zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.

M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)

