Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Wetteraukreis: Vermisste 14-jährige wieder wohlbehalten zurück
Gießen (ots)
Münzenberg: Die seit Freitag, 01. August 2025 vermisste 14-jährige ist wieder wohlbehalten zurück. Die Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten der ehemals Vermissten aus den Online-Portalen zu löschen.
M. Woche (Polizeiführer vom Dienst)
