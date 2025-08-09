Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Landkreis Wetterau: Der 13-Jährige aus Büdingen konnte wohlbehalten angetroffen werden

Gießen (ots)

Der seit Dienstag, 05.08.2025 gg. 22.00 Uhr vermisste 13-Jährige aus Büdingen ist wohlbehalten angetroffen worden. Die ausgegebene Öffentlichkeitsfahndung wird hiermit zurückgenommen. Die Redaktionen werden gebeten, die Daten des ehemals Vermissten aus allen Online-Portalen zu entfernen.

J. Schröder (Polizeiführer vom Dienst)

