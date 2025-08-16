Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst
POL-GI: Landkreis Marburg: 13-jährige aus ihrer Wohngruppe in Marburg vermisst
Gießen (ots)
Seit Samstag, 13.08.2025 gg. 10.-30 Uhr wird die 13-jährige Alisha Khan aus ihrer Wohngruppe in Marburg vermisst. Alisha Khan ist ca. 165 cm groß, schlank und trägt lange, glatte, dunkelbraune Haare. Bekleidet ist sie mit einer weißen Strickjacke, einem weißen T-Shirt und schwarzen Hosen. Wer hat Alisha Khan gesehen und kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter der Tel.: 06421 / 406-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.
C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)
