POL-GI: Landkreis Marburg: 13-jährige aus ihrer Wohngruppe in Marburg vermisst

Gießen (ots)

Seit Samstag, 13.08.2025 gg. 10.-30 Uhr wird die 13-jährige Alisha Khan aus ihrer Wohngruppe in Marburg vermisst. Alisha Khan ist ca. 165 cm groß, schlank und trägt lange, glatte, dunkelbraune Haare. Bekleidet ist sie mit einer weißen Strickjacke, einem weißen T-Shirt und schwarzen Hosen. Wer hat Alisha Khan gesehen und kann Angaben zu ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizeistation Marburg unter der Tel.: 06421 / 406-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

C.Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

