Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst

POL-GI: Wetteraukreis: Suche nach vermisster 14-jähriger "Aktualisierung mit Lichtbild im Anhang "

  • Bild-Infos
  • Download

Gießen (ots)

Limeshain: Seit Freitag, 15.08.2025, gg. 23:55 Uhr, wird die 14-jährige Amelia Kaszyc vermisst. Sie ist ca. 173cm groß, von schlanker Statur, hat lange blonde Haare und war zuletzt dunkel gekleidet. Wer kann Angaben zur ihrem aktuellen Aufenthaltsort machen? Hinweise bitte an die Polizei in Büdingen (Tel.: 06042-96480) oder jede andere Polizeidienststelle.

Ein Foto der Vermissten zur redaktionellen Verwendung im Sinne der Vermisstensuche befindet sich im Anhang.

   C. Thöndel (Polizeiführer vom Dienst)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mittelhessen
Führungs- und Lagedienst
Ferniestraße 8
35394 Gießen

Telefon: 0641/7006-3381

E-Mail: ful.ppmh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de/ppmh

Facebook: www.facebook.com/mittelhessenpolizei
Twitter: www.twitter.com/polizei_mh

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Führungs- und Lagedienst, übermittelt durch news aktuell

