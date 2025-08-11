Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Suche nach vermisster 84-Jährigen erfolgreich

Rodenberg (ots)

(Thi) Die Suche nach der vermissten 84-Jährigen aus Rodenberg war erfolgreich. Die Frau konnte lebendig aufgefunden werden und wird nun medizinisch versorgt.

Die Pressemeldung mit der Öffentlichkeitsfahndung wird bzw. wurde gelöscht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6093848).

Vielen Dank für Ihre Mithilfe.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell