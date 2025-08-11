Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Suche nach vermisster 84-Jährigen erfolgreich
Rodenberg (ots)
(Thi) Die Suche nach der vermissten 84-Jährigen aus Rodenberg war erfolgreich. Die Frau konnte lebendig aufgefunden werden und wird nun medizinisch versorgt.
Die Pressemeldung mit der Öffentlichkeitsfahndung wird bzw. wurde gelöscht (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6093848).
Vielen Dank für Ihre Mithilfe.
