POL-NI: Trunkenheitsfahrt

Ein 53jähriger Autofahrer aus Bückeburg ist am Sonntag gegen 00.25 Uhr in einer Verkehrskontrolle auf der Scharnhorststraße in Bückeburg geraten, wobei ein durchgeführter Atemalkoholtest das positive Ergebnis von 0,61 AAK anzeiget.

Die Folge war eine anschließende Blutprobe und das vorübergehende Verbot der Weiterfahrt.

Die Beamten haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 53jährigen eingeleitet.

