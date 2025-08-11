PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallverursacher ohne Führerschein

Luhden (ots)

(ma)

Am Sonntag ereignete sich auf der Bundesstraße 83 in Luhden ein seitlicher Zusammenstoß von zwei Pkw auf der dortigen zweispurigen Fahrbahn. Verursacht wurde der Verkehrsunfall von einem 25jährigen Fahrer eines Pkw Nissan aus Minden, der bei einem Fahrstreifenwechsel in Richtung Bückeburg den Pkw VW eines 42jährigen Autofahrers, ebenfalls aus Minden, touchierte.

Der 25jährige konnte bei der Verkehrsunfallaufnahme keinen Führerschein oder andere Ausweispapiere vorlegen und gab teilweise widersprüchliche Angaben bzw. falsche Personaldaten an.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mindener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis folgen wird.

Bei dem Unfall sind keine Personen verletzt worden; an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bückeburg
Ulmenallee 9
31675 Bückeburg
Matthias Auer
Telefon: 05722/2894-154
E-Mail: matthias.auer@polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:33

    POL-NI: Trunkenheitsfahrt

    Bückeburg (ots) - (ma) Ein 53jähriger Autofahrer aus Bückeburg ist am Sonntag gegen 00.25 Uhr in einer Verkehrskontrolle auf der Scharnhorststraße in Bückeburg geraten, wobei ein durchgeführter Atemalkoholtest das positive Ergebnis von 0,61 AAK anzeiget. Die Folge war eine anschließende Blutprobe und das vorübergehende Verbot der Weiterfahrt. Die Beamten haben ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gegen den 53jährigen eingeleitet. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 12:27

    POL-NI: Drei Fahrräder aus Hausflur entwendet

    Rinteln (ots) - (Kun) Aus einem Flur eines Mehrfamilienhauses in der Enge Straße in Rinteln sind am Sonntag, dem 10.08.2025 zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr drei Fahrräder durch eine unbekannte Täterschaft entwendet worden. Es handelt sich um ein schwarzes Herrensportrad der Marke Carnivore, ein pinkes Kindermountainbike und ein dunkelblaues Rad. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Rinteln ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:53

    POL-NI: Motorradunfall mit zwei Verletzten

    Rodewald (ots) - (Kun) In Rodewald ist es am Sonntag, dem 10.08.2025 um 13:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Motorrädern gekommen. Die beiden Motorradfahrer fuhren hintereinander in der Ortschaft Rodewald. Durch eine Unachtsamkeit nahm der hinten fahrende 17-jährige Heranwachsende aus Uchte den Bremsvorgang des vorausfahrenden 16-jährigen Heranwachsenden aus Heemsen, mit dessen 16 -jährigen Sozius ebenfalls ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren