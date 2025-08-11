Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallverursacher ohne Führerschein

Luhden (ots)

(ma)

Am Sonntag ereignete sich auf der Bundesstraße 83 in Luhden ein seitlicher Zusammenstoß von zwei Pkw auf der dortigen zweispurigen Fahrbahn. Verursacht wurde der Verkehrsunfall von einem 25jährigen Fahrer eines Pkw Nissan aus Minden, der bei einem Fahrstreifenwechsel in Richtung Bückeburg den Pkw VW eines 42jährigen Autofahrers, ebenfalls aus Minden, touchierte.

Der 25jährige konnte bei der Verkehrsunfallaufnahme keinen Führerschein oder andere Ausweispapiere vorlegen und gab teilweise widersprüchliche Angaben bzw. falsche Personaldaten an.

Eine Überprüfung ergab, dass der Mindener nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und nun ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis folgen wird.

Bei dem Unfall sind keine Personen verletzt worden; an beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden.

