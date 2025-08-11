PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Suche nach vermisster 84-jährigen aus 31552 Rodenberg

POL-NI: Suche nach vermisster 84-jährigen aus 31552 Rodenberg
  • Bild-Infos
  • Download

Bad Nenndorf (ots)

(ste) Seit Sonntag, den 10.08.2025, 19:13 Uhr sucht die Polizei Bad Nenndorf nach der 84-jährigen Johanna Helga Borchers aus Rodenberg, nachdem Angehörige sie als vermisst gemeldet hatten. Umfangreiche Suchmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr im Umfeld der Wohnanschrift führten bislang nicht zum Erfolg. Die Polizei schließt mittlerweile nicht aus, dass Frau Borchers sich möglicherweise aufgrund ihrer Demenzerkrankung in hilfloser Lage befindet und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Frau Borchers ist ca. 1,50-1,60m groß, hat eine eher kräftige Statur und graue Haare, welche sie stets streng zu einem Zopf gebunden hat. Der linke Schneidezahn fehlt ihr. Frau Borchers trägt eine blaue Jacke und eine blaue Hose und führt ggf. einen Gehstock mit sich. Zeugen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Frau Borchers geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Bad Nenndorf unter 05723/7492-115 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.08.2025 – 08:03

    POL-NI: Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

    Rinteln (ots) - (bae)Am 08.08.2025 um 18:12 Uhr kam es in Rinteln zu einem Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Radfahrerin. Ein 59-jähriger Eisberger wollte mit seinem Mercedes aus der Hafenstraße nach links auf die Bahnhofstraße einbiegen. Hierbei übersah er, die ihm entgegenkommende, 54-jährige Rintelnerin mit ihrem Fahrrad. Es kam zum Zusammenstoß, dadurch wurde die Rintelnerin verletzt und musste mit dem ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 08:02

    POL-NI: Zusammenstoß zwischen einem E-Bike und einem Pkw

    Rinteln (ots) - (bae)Am 09.08.2025 gegen 15:30 Uhr kam es im Rintelner Ortsteil Todenmann zu einem Verkehrsunfall. Hierbei wurde ein 72-jähriger E-Bike-Fahrer verletzt. Der Radfahrer hat vermutlich die Hauptstraße in Höhe der Einmündung Zum Allersiek gequert, ohne die 68-jährige Autofahrerin zu bemerken. Diese befand sich mit ihrem Renault bereits auf der Hauptstraße und fuhr dort in Richtung Bückeburg. Für die ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 06:42

    POL-NI: Mit dem Pkw in der Baustelle festgefahren

    Bad Nenndorf (ots) - (ps) Am Samstag, den 09.08.25, gegen 16:55 Uhr, ist dem PK Bad Nenndorf durch eine aufmerksame Anwohnerin der Bahnhofstraße ein Verkehrsunfall im Baustellenbereich an Bahnhofstraße/Horster Straße in Bad Nenndorf gemeldet worden. Vor Ort haben die Beamten festgestellt, dass sich ein 86-jähriger aus der Samtgemeinde Nenndorf mit seinem Pkw Ford in der Baustelle festgefahren hat. Dabei "hingen" die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren