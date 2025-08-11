Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Suche nach vermisster 84-jährigen aus 31552 Rodenberg

Bad Nenndorf (ots)

(ste) Seit Sonntag, den 10.08.2025, 19:13 Uhr sucht die Polizei Bad Nenndorf nach der 84-jährigen Johanna Helga Borchers aus Rodenberg, nachdem Angehörige sie als vermisst gemeldet hatten. Umfangreiche Suchmaßnahmen in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr im Umfeld der Wohnanschrift führten bislang nicht zum Erfolg. Die Polizei schließt mittlerweile nicht aus, dass Frau Borchers sich möglicherweise aufgrund ihrer Demenzerkrankung in hilfloser Lage befindet und bittet um Mithilfe der Bevölkerung. Frau Borchers ist ca. 1,50-1,60m groß, hat eine eher kräftige Statur und graue Haare, welche sie stets streng zu einem Zopf gebunden hat. Der linke Schneidezahn fehlt ihr. Frau Borchers trägt eine blaue Jacke und eine blaue Hose und führt ggf. einen Gehstock mit sich. Zeugen, die Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Frau Borchers geben können, werden gebeten, sich umgehend bei der Polizei in Bad Nenndorf unter 05723/7492-115 oder jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

