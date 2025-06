POL-FR: Murg: Auffahrunfall mit leicht verletzter Person

Freiburg (ots) - Am Donnerstag, 26.6.2025 gegen 9:15 Uhr kam eine 75-jährige Radfahrerin in der alten Basler Straße in Bad Säckingen aus bislang ungeklärten Gründen zu Fall und verletzte sich hierdurch. Sie wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus transportiert und dort ambulant behandelt. Am Fahrrad entstand geringer Sachschaden. Medienrückfragen bitte ...

