Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt - Zeugen gesucht

Bad Nenndorf (ots)

(He.) Am 11.08.2025 um 12:00 Uhr kam auf dem Parkplatz an der Piepmühle (Edeka) Bad Nenndorf zum wiederholten Male zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein dort abgestelltes Fahrzeug wurde seitlich angefahren, der Unfallverursacher machte sich "aus dem Staub" und hinterließ einen beschädigten PKW. Als die 83-jährige Halterin eines PKW vom Einkauf zurück kam stellte sie fest, dass ihr roter VW UP an der Fahrerseite beschädigt war. Der geschätzte Schaden beträgt ca. 5000 Euro. Die Polizei Bad Nenndorf bittet um Zeugen Hinweise unter der Telefonnummer 05723/74920. Hinweis der Polizei: "Die Verkehrsunfallflucht, also das sogenannte unerlaubte Entfernen vom Unfallort, ist beileibe kein Kavaliersdelikt, sondern eine ernstzunehmende Straftat, auch wenn das von vielen Verkehrsteilnehmern so nicht registriert wird." Immer mehr Verkehrsteilnehmer entziehen sich nach Unfällen ihrer Verantwortung und lassen die Geschädigten auf einem oft nicht unerheblichen Schaden sitzen. Der heute beschädigte PKW wurde im April an selber Stelle schon einmal beschädigt, in diesem Fall konnte der/die Unfallverursacher/in nicht ermittelt werden. Die Fahrzeughalterin ist auf den Werkstattkosten "sitzen geblieben". Deshalb bittet die Polizei alle Verkehrsteilnehmer, die eine Unfallflucht sehen, sich das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeugs zu merken und es der Polizei mitzuteilen, damit der Unfallverursacher den verursachten Schaden auch begleichen kann/darf.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Bad Nenndorf
Kurhausstraße 4
31542 Bad Nenndorf
Telefon: 05723/74920
E-Mail: poststelle@pk-bad-nenndorf.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

