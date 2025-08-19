PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unter der Woche mit Alkohol am Steuer, fast direkt vor der Polizeiwache

St. Goarshausen (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag, gg. 01:15 Uhr, wurde durch eine Polizeistreife in unmittelbarer Nähe zur Polizeiwache, ein Auto in der Bahnhofstraße in St. Goarshausen kontrolliert. Der 72-jährige Pkw-Fahrer stand unter Alkoholeinfluss. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,22 Promille. Dem Beschuldigten wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt. Ihn erwartet ein teures Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur,
Polizeiinspektion St. Goarshausen

Telefon: 06771-9327-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

