Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Geilnau. Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

Geilnau (ots)

Am Freitag, 15. August, verlor ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis-Limburg-Weilburg auf der Kreisstraße 25 von Holzappel in Richtung Geilnau fahrend in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte anschließend eine Böschung herunter. Hierbei zog sich der junge Mann u.a. eine offene Oberschenkelfraktur zu. Er wurde nach Erstversorgung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Unfallursächlich dürfte eine zu hohe Geschwindigkeit gewesen sein.

