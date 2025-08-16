PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten-Säugling verletzt

Hachenburg (ots)

Am Samstag, 16.08.2025, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, Westrandstraße, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und verletzten Kindern. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge, befuhr eine 85jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Westrandstraße aus Richtung Graf-Heinrich-Straße kommend in Richtung Merkelbach. Auf gleicher Strecke kam ein 42jähriger mit seinem PKW entgegen. An der Einmündung Ziegeleiweg beabsichtigte die 85jährige Unfallbeteiligte nach links abzubiegen und übersah hierbei jedoch den bevorrechtigten, entgegenkommenden PKW des 42jährigen. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden PKW. Hierbei wurden drei Insassen im PKW des 42jährigen leicht verletzt. Da es sich hierbei um einen Säugling und ein 8jähriges Kind handelte, wurde vorsorglich ein Rettungshubschrauber alarmiert. Der leicht verletzte Säugling sowie das Kind und deren Eltern wurden einer Siegener Klinik zugeführt. Die 85jährige Unfallbeteiligte verblieb unverletzt. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden, es wird von einer mittleren fünfstelligen Schadenssumme ausgegangen. Der Verkehr wurde an der Unfallstelle einspurig durch Polizeibeamte geregelt. Im Einsatz waren auch die Kräfte der Feuerwehr Hachenburg, da zunächst eine eingeklemmte Person gemeldet war.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur

Telefon: 02602-9226-0

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 19:20

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

    Hardt (ots) - Am Freitag, 15.08.2025 gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der Zufahrtsstraße zur "Hardtermühle" in der Gemarkung Hardt ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 65-jährige Fahrradfahrer befuhr die asphaltierte Zufahrtsstraße mit seinem Rennrad und stürzte aufgrund einer Bodenwelle alleinbeteiligt zu Boden. Infolge des Sturzes zog er sich, trotz getragenem Schutzhelm, ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 11:05

    POL-PDMT: Weidenhahn. Diebstahl Wärmepumpe mit Zubehörteilen und Werkzeugen

    Weidenhahn (ots) - In der Nacht von Dienstag, 12.08.2025, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 13.08.2025, 06.00 Uhr entwendeten von einer Baustelle in Weidenhahn in der Straße "Am Steinbruch" unbekannte Täter ein Außengerät einer Wärmepumpe der Marke Buderus, diverse Zubehörteile und aus der offenen Garage noch Werkzeuge und Baumaterialien. Der Schaden wird auf rund 8500 ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 08:48

    POL-PDMT: Balduinstein. Diebstahl von Werkzeug aus Firmenfahrzeug

    Balduinstein (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 14. August, verschafften sich Unbekannte im Ortsteil Hausen Zugang zu einem Firmenfahrzeug und entwendeten hieraus Bauwerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die insbesondere im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 4 Uhr, ggfls. aber auch vorher, verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren