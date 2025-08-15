PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Fahrradfahrer

Hardt (ots)

Am Freitag, 15.08.2025 gegen 13:40 Uhr ereignete sich auf der Zufahrtsstraße zur "Hardtermühle" in der Gemarkung Hardt ein Verkehrsunfall, bei welchem ein Radfahrer schwer verletzt wurde. Der 65-jährige Fahrradfahrer befuhr die asphaltierte Zufahrtsstraße mit seinem Rennrad und stürzte aufgrund einer Bodenwelle alleinbeteiligt zu Boden. Infolge des Sturzes zog er sich, trotz getragenem Schutzhelm, schwere Kopfverletzungen zu. Er wurde mittels Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Montabaur
Polizeiinspektion Hachenburg

Telefon: 02662-95580

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 15.08.2025 – 11:05

    POL-PDMT: Weidenhahn. Diebstahl Wärmepumpe mit Zubehörteilen und Werkzeugen

    Weidenhahn (ots) - In der Nacht von Dienstag, 12.08.2025, 23.00 Uhr bis Mittwoch, 13.08.2025, 06.00 Uhr entwendeten von einer Baustelle in Weidenhahn in der Straße "Am Steinbruch" unbekannte Täter ein Außengerät einer Wärmepumpe der Marke Buderus, diverse Zubehörteile und aus der offenen Garage noch Werkzeuge und Baumaterialien. Der Schaden wird auf rund 8500 ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 08:48

    POL-PDMT: Balduinstein. Diebstahl von Werkzeug aus Firmenfahrzeug

    Balduinstein (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, den 14. August, verschafften sich Unbekannte im Ortsteil Hausen Zugang zu einem Firmenfahrzeug und entwendeten hieraus Bauwerkzeuge im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen, die insbesondere im Zeitraum zwischen 23 Uhr und 4 Uhr, ggfls. aber auch vorher, verdächtige Fahrzeuge oder Personen bemerkt haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Diez zu ...

    mehr
  • 15.08.2025 – 02:43

    POL-PDMT: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort - Spiegelgehäuse aufgefunden

    Montabaur (ots) - Am Donnerstag, 14.08.2025 gegen 18.10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall mit anschließendem unerlaubten Entfernen vom Unfallort zwischen den Ortschaften Meudt-Dahlen und Ruppach-Goldhausen. Dabei befuhren beide Fahrzeugführer mit ihren PKW die K101 in jeweils entgegengesetzter Fahrtrichtung, als es zu einer Spiegelberührung der beiden PKW kam. ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren