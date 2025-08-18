PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mudershausen. Kontrollen auf der Schliem wurden fortgesetzt

Mudershausen (ots)

Am dritten Wochenende in Folge wurde durch Beamte der Polizei- inspektion Diez das Fahrverbot für Krafträder an Sams-, Sonn- und Feiertagen auf der B 274 zwischen Zollhaus und Allendorf überwacht. Hierbei wurden am Samstag und Sonntag insgesamt 176 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer kontrolliert, die das bestehende Verbot missachtet hatten. Ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50,- EUR war jeweils die Folge. Die Kontrollen werden auch an den kommenden Wochenenden fortgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Diez

Telefon: 06432-6010

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Montabaur mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Montabaur
Alle Meldungen Alle
  • 18.08.2025 – 15:20

    POL-PDMT: Geilnau. Unfall mit schwerverletztem Motorradfahrer

    Geilnau (ots) - Am Freitag, 15. August, verlor ein 21-jähriger Mann aus dem Landkreis-Limburg-Weilburg auf der Kreisstraße 25 von Holzappel in Richtung Geilnau fahrend in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Motorrad, kollidierte mit der Schutzplanke und stürzte anschließend eine Böschung herunter. Hierbei zog sich der junge Mann u.a. eine offene Oberschenkelfraktur zu. Er wurde nach Erstversorgung in ein ...

    mehr
  • 17.08.2025 – 11:32

    POL-PDMT: Widerstand nach Verkehrskontrolle, Rechtswidrige Tonaufzeichnungen

    Montabaur (ots) - Montabaur. Ein Fahrzeugführer wurde beim Fahren auf seine Hofeinfahrt angehalten und kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die eingesetzten Polizeibeamten Anhaltspunkte auf einen zeitnahen Betäubungsmittelkonsum des 34-jährigen Fahrzeugführers fest. Dieser versuchte sich der angekündigten Blutentnahme durch Flucht in seine ...

    mehr
  • 16.08.2025 – 17:17

    POL-PDMT: Verkehrsunfall mit Verletzten-Säugling verletzt

    Hachenburg (ots) - Am Samstag, 16.08.2025, gegen 14:50 Uhr, ereignete sich in Hachenburg, Westrandstraße, ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten PKW und verletzten Kindern. Den polizeilichen Ermittlungen zufolge, befuhr eine 85jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Westrandstraße aus Richtung Graf-Heinrich-Straße kommend in Richtung Merkelbach. Auf gleicher Strecke kam ein 42jähriger mit seinem PKW entgegen. An ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren