Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Mudershausen. Kontrollen auf der Schliem wurden fortgesetzt

Mudershausen (ots)

Am dritten Wochenende in Folge wurde durch Beamte der Polizei- inspektion Diez das Fahrverbot für Krafträder an Sams-, Sonn- und Feiertagen auf der B 274 zwischen Zollhaus und Allendorf überwacht. Hierbei wurden am Samstag und Sonntag insgesamt 176 Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer kontrolliert, die das bestehende Verbot missachtet hatten. Ein Verwarnungsgeld in Höhe von 50,- EUR war jeweils die Folge. Die Kontrollen werden auch an den kommenden Wochenenden fortgeführt.

