Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Einbruch in das Schwimmbad Linderhohl

Höhr-Grenzhausen (ots)

In der Nacht vom 18. auf den 19.08.2025 wurde das Kassenhäuschen des Naturschwimmbad Linderhohl in Höhr-Grenzhausen aufgebrochen. Unbekannte Täter hebelten mit einem Messer das Fenster auf und drangen in das Gebäude ein. Anschließend wurden die Kasse und andere Behältnisse geöffnet und durchwühlt. Am Fenster und am Gebäude entstanden im Zusammenhang mit dem Einbruch zusätzliche Sachschäden.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell