Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Nach gefährlicher Körperverletzung im Zug - Bundespolizei sucht Zeugen

Esslingen (ots)

Zu einer gefährlichen Körperverletzung zwischen einer vierköpfigen und einer dreiköpfigen Personengruppe ist es am Samstagabend (02.08.2025) in einem Zug kurz vor dem Bahnhof in Esslingen gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Gruppen gegen 19:30 Uhr in dem Metropolexpress, welcher in Richtung Reutlingen unterwegs war, zunächst in eine verbale Streitigkeit. Im weiteren Verlauf soll ein 18-Jähriger mit ungeklärter Staatsangehörigkeit aus der vierer Gruppe seine drei Kontrahenten im Alter von 19 und 21 Jahren mit deutscher bzw. irakischer Staatsangehörigkeit, beleidigt haben. Nach derzeitigem Kenntnisstand kam es in Folge dessen zu gegenseitigen Schlägen und Tritten, bei welcher auch die drei 18 und 19 Jahre alten Begleiter mit irakischer und ebenfalls ungeklärter Staatsangehörigkeit beteiligt gewesen sein sollen. Alarmierte Einsatzkräfte trafen alle Beteiligten beim Halt des Zuges in Esslingen an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen.

Ein 18-Jähriger wurde nach derzeitigen Informationen mit einem Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Die zuständige Bundespolizei in Stuttgart hat die Ermittlungen eingeleitet und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711550491020 zu melden.

