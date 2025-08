Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Exhibitionistische Handlung am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen bislang unbekannten Mann ist es am Sonntagabend (03.08.2025) am Hauptbahnhof in Stuttgart gekommen.

Zeugenaussagen zufolge befand sich der Unbekannte am Querbahnsteig auf Höhe Gleis 7, als er gegen 19:10 Uhr sein Geschlechtsteil entblößte. Im weiteren Verlauf soll er einen 59 Jahre alten Reisenden beobachtet und an seinem Glied manipuliert haben. Anschließend entfernte er sich noch vor dem Eintreffen der alarmierten Bundespolizisten in unbekannte Richtung. Der geschädigte 59-jährige deutsche Staatsangehörige beschreibt den Tatverdächtigen als einen etwa 180 cm großen Mann mit indischem Aussehen, sowie schwarzem Bart und schwarzen Haaren. Zur Tatzeit soll er komplett grün bekleidet gewesen sein.

Die Ermittlungen wegen des Verdachts der exhibitionistischen Handlung wurden eingeleitet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei unter der Rufnummer +49711550491020.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell