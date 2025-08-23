Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Kadenbach (ots)

Am Donnerstag, den 21.08.2025, gegen 15:15 Uhr, wurde ein 16-jähriger Kradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B49 leicht verletzt.

Der Fahrer befuhr die B49 in Fahrtrichtung Montabaur und kam beim Einfahren in den fließenden Verkehr ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Grünstreifen verlor er die Kontrolle über das Motorrad und überschlug sich mehrfach. Der 16-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Die Richtungsfahrbahn Koblenz der B49 war für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell