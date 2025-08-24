LPI-J: Wieder Schmutzfinken unterwegs

Nohra (ots) - Am Samstagmorgen musste ein Mitarbeiter einer Werkstatt in Nohra feststellen, dass über Nacht alle vier Räder eines Kundenfahrzeuges entwendet wurden. Hier gelangte der oder die Täter auf das umfriedete Gelände der Werkstatt, demontierten sämtliche Räder des Mercedes und ließen ihn, nur noch auf Steinen abgestellt, zurück. Schaden am Fahrzeug entstand nicht, jedoch benötigt der Halter nun neue Räder auf seinem Fahrzeug. Rückfragen bitte an: ...

