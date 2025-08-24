LPI-J: Wieder Schmutzfinken unterwegs
Apolda (ots)
Ein ständiges und mittlerweile leidiges Thema betrifft den Paulinenpark in Apolda. Hier wurden erneut Graffiti festgestellt die über das Wochenende entstanden sind. Trotz erhöhter Präsenz der Polizei und auch der sogenannten City-Streife, konnten die vermeintlichen "Künstler" nicht ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Apolda nimmt selbstverständlich jeden Bürgerhinweis dankend auf, der zur Ermittlung der "Künstler" beiträgt. Hinweise unter 03644-541-0.
