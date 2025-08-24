PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Wieder Schmutzfinken unterwegs

Apolda (ots)

Ein ständiges und mittlerweile leidiges Thema betrifft den Paulinenpark in Apolda. Hier wurden erneut Graffiti festgestellt die über das Wochenende entstanden sind. Trotz erhöhter Präsenz der Polizei und auch der sogenannten City-Streife, konnten die vermeintlichen "Künstler" nicht ermittelt werden. Die Polizeiinspektion Apolda nimmt selbstverständlich jeden Bürgerhinweis dankend auf, der zur Ermittlung der "Künstler" beiträgt. Hinweise unter 03644-541-0.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Apolda
Telefon: 03644 541225
E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

