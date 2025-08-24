PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Zum wiederholten Male Bäume in Weimar-Schöndorf gefällt

Weimar (ots)

Nachdem bereits am 10.08.25 beanzeigt wurde, dass im Bereich Jugendclub und Einkaufszentrum in Weimar-Schöndorf unberechtigt Bäume gefällt wurden, musste ein Mitarbeiter des Jugendclubs am Samstag erneut eine Sachbeschädigung feststellen. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden wiederholt unberechtigt zwei Bäume abgehackt. Der Schaden an den nun mittlerweile sechs betroffenen Bäumen beläuft sich auf geschätzt 3000 Euro.

