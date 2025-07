Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Einbrüche in Gaststätten

Ludwigsburg (ots)

Am Donnerstag (10.07.2025) gegen 03:00 Uhr versuchte ein noch unbekannter Täter die Hintertür einer Gaststätte in der Schorndorfer Straße in Höhe der Neckarstraße in Ludwigsburg aufzuhebeln. Ein Anwohner wurde aufmerksam und verscheuchte den Unbekannten, der einen Kapuzenpullover getragen haben soll. Der entstandene Sachschaden an der Tür wird auf etwa 500 Euro geschätzt.

In der Nacht zu Freitag (11.07.2025) gelangten bislang unbekannte Täter gewaltsam in die Räumlichkeiten einer Gaststätte in der Friesenstraße in Ludwigsburg-Oßweil. Im Inneren entwendeten die Einbrecher zwei Kassen von Spielautomaten. Zur Höhe des Diebesguts und zur Sachschadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden.

Das Polizeirevier Ludwigsburg nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07141 18-5353 oder per E-Mail an ludwigsburg.prev@polizei.bwl.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell