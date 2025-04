POL-KI: 250404.2 Kiel : Vermisste angetroffen (Folgemeldung zu 250403.2)

Kiel (ots) - Am 31.03.2025 erbeuteten bislang unbekannte Täter durch einen Trickdiebstahl einen vierstelligen Geldbetrag. Die Tat ereignete sich auf einem Parkplatz am Lorentzendamm. Das Kommissariat 12 der Bezirkskriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeuginnen und Zeugen. In der Mittagszeit gegen 13:15 Uhr hob eine 27-jährige Frau einen vierstelligen Geldbetrag in einem Bankinstitut ab. Nach der ...

