PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbruch in Baustellencontainer

Weimar (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Weimar in der Henry- Van-De-Velde-Straße zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer. Da sich in Diesem hauptsächlich Elektroschrott befand, ist davon auszugehen, dass der Täter es auf Buntmetall abgesehen hatte. Das Beutegut ist aktuell nicht bezifferbar, jedoch wurde ein Schaden von rund 2000 Euro am Container verursacht.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Polizeiinspektion Weimar
Telefon: 03643 8820
E-Mail: dgl.pi.weimar@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 12:42

    LPI-J: Aufgelauert und zusammengeschlagen

    Jena (ots) - Gegen 21:30 Uhr meldeten am Donnerstag mehrere Zeugen, dass sich auf der Felix-Auerbach-straße ca. zehn Personen prügeln würden. Mit Eintreffend er alarmierten Beamten bestätigte sich die Ausgangmeldung in größten Teilen. Ein 25-Jähriger wartete bereits, mit leichten Verletzungen, auf die Polizei. Diese wurde vorab zu einem Treffpunkt, augenscheinlich unter falschem Vorwand, gelockt. Hier lauerten ihm ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:39

    LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Bürgel: Durch zeugen konnte beobachtet werden, dass ein 20-Jähriger sein Quad in Betreib nahm und damit in Richtung Löberschütz fuhr. Jedoch ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sodass er sich nun wegen des Rechtsverstoßes verantworten muss. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 11:39

    LPI-J: Abruptes Ende einer Fahrt

    Saale-Holzland-Kreis (ots) - Quirla: Donnerstagmorgen, kurz vor 8 Uhr, wollte eine 35-jährige VW-Fahrerin von der Landstraße in Richtung Mörsdorf nach links in Richtung Bollberg/ Autobahnauffahrt abbiegen. hierbei übersah diese einen entgegenkommenden Mitsubishi, sodass es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Dabei wurden sowohl die 35-Jährige als auch der 50-jährige Mitsubishifahrer verletzt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen, welche nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren