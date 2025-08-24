LPI-J: Einbruch in Baustellencontainer
Weimar (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Weimar in der Henry- Van-De-Velde-Straße zu einem Einbruch in einen Baustellencontainer. Da sich in Diesem hauptsächlich Elektroschrott befand, ist davon auszugehen, dass der Täter es auf Buntmetall abgesehen hatte. Das Beutegut ist aktuell nicht bezifferbar, jedoch wurde ein Schaden von rund 2000 Euro am Container verursacht.
