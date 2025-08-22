PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Aufgelauert und zusammengeschlagen

Jena (ots)

Gegen 21:30 Uhr meldeten am Donnerstag mehrere Zeugen, dass sich auf der Felix-Auerbach-straße ca. zehn Personen prügeln würden. Mit Eintreffend er alarmierten Beamten bestätigte sich die Ausgangmeldung in größten Teilen. Ein 25-Jähriger wartete bereits, mit leichten Verletzungen, auf die Polizei. Diese wurde vorab zu einem Treffpunkt, augenscheinlich unter falschem Vorwand, gelockt. Hier lauerten ihm fünf Personen auf, welche sofort begannen auf den 25-Jährgen einzuschlagen. Auch wurde der Versuch unternommen, den Mann gegen seinen Willen in einen Pkw zu ziehen, was jedoch misslang. Ein Tatverdächtiger, ein 19-Jähriger, konnte namentlich bekannt gemacht werden. Zu den weiteren drei Tätern gibt es Hinweise, welchen nunmehr nachgegangen wird. Diese müssen sich wegen gefährlicher Körperverletzung sowie versuchter Freiheitsberaubung strafrechtlich verantworten. Bei der Auseinandersetzung wurden überdies drei geparkte Pkw beschädigt. Die Ermittlungen, auch zu etwaigen Vorgeschichten, dauern derzeit noch an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

