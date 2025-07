Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: 15-Jährigen mit Glasflasche gegen den Kopf geschlagen - Polizei bittet um Hinweise zu unbekanntem Mann

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet mit Fotos nach einem bislang unbekannten Mann, der am 16.02.2025 einen 15-jährigen Jugendlichen am Bonner Hauptbahnhof attackiert haben soll.

Zur Tatzeit gegen 12:10 Uhr soll der Unbekannte den Geschädigten an Gleis U4 unvermittelt angegriffen und unter anderem mit einer Glasflasche und Fäusten gegen den Kopf geschlagen haben, so dass dieser zwei Platzwunden erlitt. Der Tatverdächtige, der als Szeneangehöriger und mit mehreren Piercings im Gesicht beschrieben wird, soll im Anschluss an Gleis U2 in eine Bahn der Linie 16 eingestiegen sein.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung des Mannes geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Fotos des Tatverdächtigen veröffentlicht. Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/173294 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität des Mannes oder weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail unter KK14.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

