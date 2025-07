Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Dottendorf: Einbrecher bei Tatbegehung gefilmt - Kriminalpolizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am gestrigen Vormittag (01.07.2025) brachen zwei bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bonn-Dottendorf ein. Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Der Hauseigentümer, der zum Zeitpunkt des Einbruchs gegen 10:20 Uhr nicht zu Hause war, konnte zwei Einbrecher bei der Tatbegehung über die Videoüberwachung seines Hauses beobachten. Daraufhin verständigte er die Polizei. Mehrere Streifenwagen der Bonner Polizei wurden daraufhin zur Villenstraße in Dottendorf alarmiert. Vor Ort konnten die Einbrecher jedoch nicht mehr angetroffen werden. Auch eine Nahbereichsfahndung führte nicht zur Feststellung der Täter. Die Unbekannten hatten das Glas der Terrassentür eingeschlagen und gelangten so in die Wohnräume. Ob aus dem Haus etwas entwendet wurde, ist zum derzeitigen Stand der Ermittlungen unklar. Die Einbrecher können wie folgt beschrieben werden:

Täter 1:

- Ca.15-25 Jahre alt - schlanke Statur - schwarze, zurückgekämmte Haare - schwarzer Kinnbart - weißes T-Shirt - schwarze Jogginghose - weiße Sneaker - grauer Rucksack

Täter 2:

- Ca. 20-25 Jahre alt - korpulent - schwarzer Bart - graues Poloshirt - schwarze Kappe - dunkle Umhängetasche

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen rund um den Tatort nehmen die Ermittler unter der Telefonnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell