Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: 17-jähriger Radfahrer angefahren - Mustang-Fahrer flüchtete vom Unfallort

Meckenheim (ots)

Am Samstagmorgen (28.06.2025) wurde ein 17-jähriger Radfahrer an der Einmündung Giermaarstraße/Gudenauer Allee verletzt, nachdem ein bislang unbekannter Autofahrer ihn angefahren haben soll. Der mutmaßliche Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Zur Unfallzeit gegen 10:30 Uhr war der 17-Jährige mit seinem Fahrrad auf dem Radweg entlang der Giermaarstraße unterwegs und wollte diese in Richtung Bonner Straße an der Ampel queren. Da für ihn zu diesem Zeitpunkt Rotlicht galt, wartete er neben dem Ampelmast. Kurz darauf kam ein neuwertiger, hellgrauer Ford Mustang Mach-E über die Giermaarstraße und ordnete sich zum Rechtsabbiegen in Fahrtrichtung Siebengebirgsring ein. Dabei soll der Fahrer jedoch auf Höhe Ampelanlage so weit rechts gefahren sein, dass dieser nicht nur über den dortigen Bordstein und Grünstreifen, sondern auch teils über den Rad-/Gehweg gefahren fuhr. Hierbei soll es dann zum Zusammenstoß zwischen dem Ford und dem Vorderreifen das Radfahrers gekommen sein, wodurch der 17-Jährige von seinem Fahrrad zu Boden fiel und leicht verletzt wurde.

Der Autofahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort und fuhr in Richtung Siebengebirgsring davon. Nähere Beschreibungsmerkmale zum Fahrzeugführer liegen bislang nicht vor. Das Verkehrskommissariat 2 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfallgeschehen übernommen. Die Beamtinnen und Beamten fragen: Wer hat das flüchtige Fahrzeug oder den Fahrzeugführer zur Tatzeit beobachtet? Ihre Hinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK2.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell