POL-BN: Bonn-Endenich - Festnahme nach Baustellendiebstahl

Am frühen Morgen des 01.07.2025, gegen 04:30 Uhr, nahmen Beamte der Bonner Polizei nach einem Kabeldiebstahl einen 42-Jährigen in Bonn-Endenich vorläufig fest. Ein Zeuge hatte zunächst zwei männliche Personen beim Diebstahl mehrerer Baustellenkabel im Bereich der Bahngleise zwischen Bonn West und Bonn Propsthof Nord beobachtet. Anschließend flüchteten die beiden Kabeldiebe vom Tatort, wobei einer der beiden auf einem Fahrrad davonfuhr. Der Zeuge verständigte umgehend die Polizei. Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den flüchtigen Radfahrer im Rahmen der Nahbereichsfahndung wenig später in Bonn-Endenich vorläufig festnehmen. Im Fahrradkorb und im mitgeführten Rucksack des polizeibekannten Beschuldigten wurden mehrere Kabel aufgefunden und sichergestellt. Der 42-Jährige wurde in das Polizeipräsidium Bonn verbracht und den Ermittlern der Kriminalpolizei übergeben. Nach den ersten polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen, da keine Haftgründe für ihn vorlagen. Die Ermittlungen zu seinem mutmaßlichen Mittäter dauern derzeit noch an.

