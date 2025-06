Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Oberpleis: Sachbeschädigungen an geparkten Autos und zwei Bushaltestellen - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn/Königswinter (ots)

In der Nacht zum Samstag, 28.06.2025, machten sich Unbekannte in Königswinter-Oberpleis an mehreren geparkten Autos und zwei Bushaltestellen zu schaffen.

Nach dem derzeitigen Sachstand beschädigten sie im Bereich der Herresbacher Straße, der Königswinterer Straße und der Boserother Straße die Heck- oder Seitenscheiben an insgesamt fünf Fahrzeugen. Auch an zwei Bushaltestellen in der Dollendorfer Straße und der Königswinterer Straße wurden zersprungene Glasscheiben festgestellt.

Die Kriminalpolizei übernahm die weitergehenden Ermittlungen zu den Sachbeschädigungen, die sich nach den bisher vorliegenden Angaben vermutlich gegen 02:00 Uhr ereignet hatten.

Hinweise möglicher Zeugen nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 16 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK16.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell