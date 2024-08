Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruchsversuch in Zentrallager - Polizei sucht Zeugen

Paderborn (ots)

(mh) Nach einem Einbruchsversuch in das Zentrallager eines Lebensmittelkonzerns in der Nacht von Samstag, 24. August, auf Sonntag, 25. August, in Paderborn sucht die Polizei nach Zeugen. Ein Sicherheitsunternehmen hatte die Polizei gegen 01.50 Uhr alarmiert, da sich Personen auf dem Dach des Gebäudes an der Navarrastraße befinden würden. Diese waren bei Eintreffen der Streifenwagen bereits wieder vom Dach und vom Gelände in unbekannte Richtung geflüchtet. Eine Fahndung im Nahbereich verlief erfolglos.

Um auf das Gelände zu gelangen, hatten die Täter zuvor ein Zaunelement beschädigt und eine Leiter genutzt, mit der sie auf das Dach stiegen. Die Polizei stellte die Leiter sowie einen Bolzenschneider und eine Brechstange sicher. In die Räume des Zentrallagers drangen die Täter nicht ein.

Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben können, sich über die 05251 306-0 zu melden.

