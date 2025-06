Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Nordstadt: Rollerfahrer fuhr auf Polizisten zu - 45-Jähriger festgenommen

Bonn (ots)

Ein 45-jähriger Mann ist am frühen Sonntagmorgen (29.06.2025) mit einem Motorroller vor der Polizei geflüchtet und soll dabei auch gezielt auf einen Polizisten (28) zugefahren sein. Dieser konnte sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen.

Zur Tatzeit gegen 03:20 Uhr war der Mann auf der Bornheimer Straße einer Polizeistreife aufgefallen, da er den Motorroller ohne Helm und in Schlangenlinien führte. Nachdem er zunächst in die Brühler Straße eingebogen war, versuchte er dem Streifenwagen, der optische und akustische Anhaltesignale gab, über den Verbindungsweg zur Straße Am Propsthof zu entkommen. Ein Beamter nahm daraufhin zu Fuß die Verfolgung auf. Als der Flüchtige am Ende des Weges einen weiteren Streifenwagen wahrnahm, wendete er und fuhr in Richtung des nacheilenden Beamten. Dabei steuerte der Mann direkt auf den Polizisten zu, der sich nur durch einen Sprung zur Seite in Sicherheit bringen konnte. Auf seiner weiteren Flucht verunfallte der 45-Jährige schließlich, nachdem er im Einmündungsbereich Brühler Straße/Am Krähenhorst eine Bordsteinkante herabfuhr. Er lief daraufhin der Straße Am Krähenhorst folgend davon und konnte wenig später im Bereich der Stadtbahngleise festgenommen werden. Ein Rettungswagen brachte den durch das Unfallgeschehen verletzten Mann zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Es ergaben sich Hinweise für einen vorherigen Alkohol- und Drogenkonsum. Der 45-Jährige ist nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, derzeit ohne festen Wohnsitz und führte bei seiner Festnahme Cannabis, eine nicht geringe Menge Amphetamin und ein Einhandmesser mit sich. Wie sich herausstelle, war der Motorroller im Mai in Bad Godesberg gestohlen und eine Ziffer des Kennzeichens unkenntlich gemacht worden.

Das Kriminalkommissariat 11 übernahm in enger Abstimmung mit der Bonner Staatsanwaltschaft die weiteren Ermittlungen gegen ihn, in deren Rahmen auch der Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes zum Nachteil des 28-jährigen Polizeibeamten geprüft wird. Weiterhin wurden Ermittlungen wegen des Verdachts des Drogenhandels, Urkundenfälschung, Straßenverkehrsgefährdung, Fahren ohne Fahrerlaubnis, unerlaubtem Entfernen vom Unfallort sowie dem Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln aufgenommen. Der 45-Jährige, der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, soll am Montag dem Haftrichter vorgeführt werden.

