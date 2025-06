Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: 53-Jähriger nach versuchtem Wohnungseinbruch vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

In der Nacht zum Freitag (27.06.2025) kam es in Bonn-Gronau zu einem versuchten Wohnungseinbruch. Nach den bisherigen Feststellungen machte sich ein zunächst Unbekannter zu Tatzeit, gegen 01:15 Uhr, an einem Balkonfenster einer Wohnung zu schaffen und brach dieses auf.

Durch die lauten Geräusche wurde ein Bewohner der Wohnung aufmerksam. Er entdeckte den mutmaßlichen Einbrecher, der daraufhin flüchtete, und alarmierte die Polizei.

Streifenwagenbesatzungen der Polizeiwache Bad Godesberg fahndeten im Umfeld und stellten in Tatortnähe einen 53-jährigen Verdächtigen. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und in das Polizeipräsidium gebracht.

Dort übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen zum Tatgeschehen. Diese dauern derzeit noch an.

