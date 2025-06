POL-BN: Bonn-Zentrum: Polizei sucht Geschädigte nach Verkehrsunfall am ZOB

Bonn (ots) - Unbekannte haben am Mittwoch (25.06.2025) versucht, in einem Mehrparteienhauses an der Annaberger Straße in Friesdorf eine Wohnungstüre aufzuhebeln. Gegen 14:00 Uhr stellten Bewohner, die sich zur Tatzeit außer Haus befanden, Beschädigungen an der Wohnungstüre fest. Nach bisherigen Feststellungen waren die Unbekannten zur Tatzeit zwischen 11:00 Uhr ...

mehr