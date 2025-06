Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Friesdorf: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruchsversuch

Bonn (ots)

Unbekannte haben am Mittwoch (25.06.2025) versucht, in einem Mehrparteienhauses an der Annaberger Straße in Friesdorf eine Wohnungstüre aufzuhebeln.

Gegen 14:00 Uhr stellten Bewohner, die sich zur Tatzeit außer Haus befanden, Beschädigungen an der Wohnungstüre fest. Nach bisherigen Feststellungen waren die Unbekannten zur Tatzeit zwischen 11:00 Uhr und dem Entdeckungszeitpunkt ins Treppenhaus gelangt und hatten versucht, die Wohnungstüre aufzuhebeln. Nachdem dies scheiterte, flüchteten die mutmaßlichen Einbrecher unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

