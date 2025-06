Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Plittersdorf: Baumaschinen bei Einbruch entwendet

Bonn (ots)

Mehrere hochwertige Baumaschinen und Werkzeuge entwendeten Einbrecher in der Nacht von Montag (23.06.2025) auf Dienstag (24.06.2025) aus einem Haus an der Rheinallee in Plittersdorf, das derzeit saniert wird.

Die Unbekannten gelangten in der Zeit zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr auf die Baustelle und drangen in den Kellerbereich ein. Aus dem Haus entwendeten sie neben einem Stemmhammer, einer Kettensäge und einem Trennschleifer auch eine schwere, hochwertige Spachtelmaschine. Nachdem die Werkzeuge aus dem Haus gebracht wurden, entkamen die Einbrecher unbemerkt vom Tatort.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Tatortnähe gesehen? Ihre Hinweise nimmt das zuständige Kriminalkommissariat 13 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell