POL-BN: Bornheim-Roisdorf: 43-Jähriger bei Einbruch in Firmengebäude festgenommen

Bornheim (ots)

Beamte der Polizeiwache Duisdorf/Bornheim haben am Mittwoch einen mutmaßlichen Einbrecher in Bornheim festgenommen. Der 43-Jährige war am frühen Mittwochmorgen (25.06.2025) in ein Firmengebäude an der Johann-Philipp-Reis-Straße eingebrochen. Der zuständige Sicherheitsdienst hatte gegen 03:55 Uhr die Polizei alarmiert, woraufhin mehrere Streifenwagen zum Tatort eilten und den polizeibekannten Mann stellten, als dieser gerade aus dem Objekt flüchten wollte. Er war durch ein aufgebrochenes Fenster in die Räume gelangt. Der 43-Jährige wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Dort übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 13 die weiteren Ermittlungen gegen ihn. Diese dauern derzeit noch an.

