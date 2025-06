Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: Unbekannter Radfahrer bringt 23-Jährige auf E-Scooter zu Fall - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am vergangenen Samstag (21.06.2025) in der Bonner Südstadt ereignet hat.

Zur Unfallzeit gegen 18:30 Uhr befuhr eine 23-jährige Frau auf einem E-Scooter den Radweg des Wilhlem-Spiritus-Ufers in Richtung Erste Fährgasse. In einer Verschwenkung des Radweges auf die Fahrbahn der Straße Rathenauufer wurde sie von einem Radfahrer überholt. Dabei kam es zum Kontakt der beiden Verkehrsteilnehmer, wodurch die 23-Jährige auf die Fahrbahn stürzte und sich verletzte. Sie musste zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer, der zwischen 20 und 30 Jahre alt gewesen sein soll, setzte seine Fahrt fort und entfernte sich vom Unfallort.

Zeugen des Unfalls, die weitere Angaben zu dem bislang unbekannten Radfahrer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de zu melden.

