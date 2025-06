Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Gronau: Polizei sucht Zeugen nach Alleinunfall eines Fahrradfahrers - 81-Jähriger im Krankenhaus verstorben

Nach einem Verkehrsunfall in Bonn-Gronau, der sich bereits am 17.06.2025 ereignete, suchen die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei nach Zeugen.

Nach Angaben eines bislang unbekannten Zeugen (Autofahrer) befuhr ein 81-jähriger Pedelecfahrer zur Unfallzeit gegen 08:45 Uhr den Sträßchensweg aus Richtung Achim-von-Arnim-Straße in Fahrtrichtung Franz-Josef-Strauß-Allee. Er beabsichtigte vom Sträßchensweg nach links in die Einfahrt zum Johanniter Krankenhaus abzubiegen. Dabei stürzte er beim Überfahren eines Bordsteins. Der Mann wurde mit schweren Verletzungen in ein nahegelegene Krankenhaus eingeliefert. Der Senior verstarb am 27.06.2025 an den Folgen, der bei dem Unfall erlittenen Verletzungen.

Die Bonner Polizei erhielt erst am 27.06.2025 Kenntnis von dem Verkehrsunfall. Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei bittet nun um Kontaktaufnahme durch mögliche Zeugen, insbesondere wird um Kontaktaufnahme durch den oben genannten Autofahrer gebeten, der gegenüber dem Krankenhauspersonal erste Angaben zu dem Unfall gemacht hatte. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

