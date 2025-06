Polizei Bonn

POL-BN: Autokorso in Bonn am Mittwoch, 02.07.2025

Bonn (ots)

Am kommenden Mittwoch (02.07.2025) findet in Bonn eine Demonstration in Form eines Autokorsos statt. Der Veranstalter Taxi Bonn eG rechnet mit bis zu 250 Fahrzeugen zu dem Thema "Nationaler Aktionstag Taxi - Mindestpreise für Alle", die sich ab 10 Uhr auf folgendem Weg durch die Stadt bewegen:

Parkplatz Telekom Dome, Konrad-Adenauer-Damm, Provinzialstraße, Herrmann-Wandersleb-Ring, Baumschulallee, Reuterstraße, B 9 Richtung Bad Godesberg, Godesberger Allee, Bonner Straße, Burgstraße, Schwertberger Straße, Koblenzer Straße, Löbestraße, Moltkestraße, B9 Richtung Innenstadt, Bonner Straße, Adenauerallee, Kennedybrücke, Richtung Beueler Bahnhof, Hermannstraße, Johann-Link-Straße, Goetheallee, Beueler Bahnhofsplatz, Gustav-Kesseler-Straße, Königswinterer Straße, St.Augustiner Straße, Kenneybrücke, Berliner Freiheit, Oxfordstraße, Am Alten Friedhof, Rabinstraße, Hauptbahnhof, Südunterführung, Poppelsdorfer Allee, Baumschulallee, Wittelsbacherring, Guido-Westerwelle-Brücke, Hochstadenring, Kaiser-Karl-Ring, Kölnstraße, Am Josephinum, Oppelner Straße, Schlesienstraße, Richtung Bonner Norden

Die Demonstration endet gegen 14 Uhr.

Auf dem angegebenen Aufzugsweg wird es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Die Bonner Polizei wird den Autokorso begleiten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell