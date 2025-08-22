LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Bürgel: Durch zeugen konnte beobachtet werden, dass ein 20-Jähriger sein Quad in Betreib nahm und damit in Richtung Löberschütz fuhr. Jedoch ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sodass er sich nun wegen des Rechtsverstoßes verantworten muss.
