Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Ohne Fahrerlaubnis unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Bürgel: Durch zeugen konnte beobachtet werden, dass ein 20-Jähriger sein Quad in Betreib nahm und damit in Richtung Löberschütz fuhr. Jedoch ist der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis, sodass er sich nun wegen des Rechtsverstoßes verantworten muss.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

