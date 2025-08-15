Polizei Köln

POL-K: 250815-2-K Mutmaßliche Räuber am Ebertplatz durch Videobeobachtung festgenommen - Diensthund findet Beute

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Polizei Köln haben in der Nacht zu Freitag (15. August) zwei mutmaßliche Räuber (23, 30) am Ebertplatz festgenommen. Die aus Algeriens stammenden Männer sollen noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden.

Nach ersten Erkenntnissen war ein 26-jähriger, stark alkoholisierter Mann gegen 1.10 Uhr mit den beiden Verdächtigen in Streit geraten. Die Männer sollen daraufhin auf ihn eingeschlagen und eingetreten, seine Tasche durchsucht und ihm eine Kette vom Hals gerissen haben.

Mitarbeiter der Videoleitstelle beobachteten die Tat und lotsten ein Streifenteam zu den Verdächtigen, die sich in der Unterführung Richtung Neusser Straße versteckt hielten. Mithilfe eines Diensthundes entdeckten die Beamten Teile der Beute, darunter die Halskette, am Holzrondell versteckt. (cw/al)

